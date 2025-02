Golaço de Neymar pelo Santos arranca aplausos de torcida rival e suspiro de Luis Suárez

? Luis Suárez (@LuisSuarez9) February 23, 2025

Os dois jogaram juntos no Barcelona e somaram ótimos números. Foram 125 partidas, com 73 gols para o brasileiro e 100 para o uruguaio. Além disso, foram dois títulos do Campeonato Espanhol, três da Copa do Rei, um da Liga dos Campeões e um do Mundial de Clubes.

Além do gol olímpico, Neymar deu duas assistências na partida contra a Inter de Limeira, neste domingo. Com isso, desde o retorno ao Brasil, o meia-atacante soma seis jogos, duas bolas na rede e três passes para tento.