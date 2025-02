FPF repudia atos racistas contra segurança do Palmeiras no estádio do Mirassol

Na noite deste domingo, através de um comunicado oficial, a Federação Paulista de Futebol (FPF) repudiou os atos racistas sofridos pelo segurança do Palmeiras após a partida contra o Mirassol, no Maião, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Paulistão, e afirmou que tomará todas as medidas cabíveis para que o responsável seja punido.

"É com revolta e profunda tristeza que recebemos a informação de que um novo caso de racismo ocorreu no futebol de São Paulo. Desta vez, direcionado a um segurança do Palmeiras, em Mirassol, no jogo entre o clube da casa e o atual tricampeão paulista", afirmou.

"A Federação Paulista de Futebol vem a público repudiar e condenar o ato praticado e acompanhará o caso, para que o autor deste crime seja identificado e responsabilizado com o maior rigor da lei, além de oferecer apoio à vítima. A FPF reforça que o Futebol Paulista é democrático e de todos. Não toleramos racismo ou qualquer tipo de preconceito", completou a entidade.