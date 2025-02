Carioca: Fluminense sofre, mas bate Bangu e pega Volta Redonda na semifinal

O Fluminense está na semifinal do Campeonato Carioca. Os tricolores venceram o Bangu por 3 a 2, neste domingo, no Maracanã.

No primeiro tempo, cada time marcou um gol contra. O Fluminense abriu o placar com Juan Sanchez. O Bangu, por sua vez, empatou com Freytes. Na etapa final, os tricolores decretaram a vitória com tentos de Canobbio e Serna.

O Fluminense ficou na terceira posição da Taça Guanabara. Com isso, os tricolores enfrentarão o Volta Redonda na semifinal.