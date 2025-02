"Estão mais calmos?", pergunta Leila após classificação do Palmeiras às quartas do Paulista

Neste domingo, em confronto válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Mirassol no Maião, venceu por 3 a 2 e se classificou para as quartas de final da competição. Após a partida, Leila Pereira, presidente do Verdão, fez uma pergunta por meio das redes sociais em meio às críticas sofridas pela mesma.

Através do seu Instagram, Leila publicou uma foto própria, acompanhada da seguinte legenda: "Estão mais calmos?".

Isso porque, no último domingo, após o empate do Alviverde no clássico contra o São Paulo, a torcida protestou no Allianz Parque contra Leila e Anderson Barros, diretor de futebol do clube paulista. Em seguida, o técnico Abel Ferreira admitiu que "faltam peças" no elenco, algo que o Palmeiras trabalha para suprir, de acordo com a presidente.