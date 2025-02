Emiliano cobra mudança de postura do Corinthians na Libertadores após ida "vergonhosa": "É vida ou morte"

A entrevista coletiva deste domingo tratava do empate entre Corinthians e Guarani, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, mas o auxiliar de Ramón, Emiliano Díaz, abordou o confronto com a Universidad Central pela segunda fase da Libertadores. O argentino detonou a postura do time no jogo da ida, na Venezuela, e cobrou mudança para a volta em Itaquera.

O filho de Ramón Díaz se disse "envergonhado" pela forma como a equipe atuou em Caracas. O Corinthians até saiu na frente, mas amargou o empate no segundo tempo e decepcionou seu torcedor.

Emiliano deu uma longa declaração sobre o tema e revelou que houve uma cobrança interna dura após a partida. Ele promete que o grupo irá corresponder no segundo encontro e vê o embate como "vida ou morte".