Em jogo de cinco gols, líder Paris Saint-Germain bate Lyon e segue invicto no Francês

Neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain visitou o Lyon no Groupama Stadium e venceu por 3 a 2. Os gols do triunfo foram marcados por Hakimi (2) e Dembélé, enquanto Rayan Cherki e Corentin Tolisso diminuíram.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Luis Enrique seguiu invicta na competição. Até aqui, são 18 vitórias e cinco empates. Além disso, aumentou a diferença para o vice-líder Olympique de Marseille. O rival ficou estacionado com os mesmos 46 pontos, enquanto o Paris Saint-Germain alcançou 59 somados.

O Paris retorna aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Stade Briochin, pelas quartas de final da Copa da França. A bola rola às 17h10 (de Brasília), no Roazhon Park. Já o Lyon encara o Brest no próximo domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece às 11h.