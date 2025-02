Eduardo de Deus e Ketiley Batista ganham ouro nos 60m com barreiras do Sul-Americano Indoor

Já Ketiley Batista foi a campeã dos 60 m com barreiras com 8s11. Helen Bernard, da Argentina, ficou com a prata (8s29) e a boliviana Genesis Romero, com o bronze (8s30). O Brasil ainda fechou o dia com três dobradinhas de ouro e prata no arremesso do peso masculino, no salto com vara feminino e no heptatlo.