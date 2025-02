Corinthians terá reservas e novidade no banco para jogo contra o Guarani; veja escalações

Sport Club Corinthians Paulista escalado! ?#SCCPxGUA#VaiCorinthians pic.twitter.com/vNN6ug196G

? Corinthians (@Corinthians) February 23, 2025

Já classificado à próxima fase, o Timão busca garantir a melhor campanha geral do Paulistão. Para isso, precisa de um simples empate. A equipe do Parque São Jorge detém 26 pontos e lidera o Grupo A do torneio, três pontos acima do São Bernardo, primeiro colocado do Grupo D.

Ramón Díaz tem dois desfalques para a partida. O atacante Pedro Raul já se despediu dos companheiros e foi emprestado ao Ceará até o fim do ano. Já o volante Raniele sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e se ausentará dos gramados por cerca de um mês.

Do outro lado, o Guarani precisa de uma vitória para se classificar à fase de mata-mata do Estadual. O Bugre, que vem de um empate com o Velo Clube, por 1 a 1, ocupa o terceiro lugar do Grupo B, com 12 pontos, dois a menos que o segundo colocado Red Bull Bragantino.