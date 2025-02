Corinthians só empata com o Guarani, mas garante liderança geral do Paulista

De olho na Libertadores, o Corinthians utilizou reservas e só empatou com o Guarani neste domingo, na Neo Química Arena, por 2 a 2. Apesar do tropeço em casa, o Timão, já classificado, assegura a primeira colocação geral da primeira fase do Campeonato Paulista. Romero marcou os dois gols da equipe alvinegra, enquanto Rafael Bilu e João Marcelo balançaram as redes para os visitantes.

A equipe do Parque São Jorge lidera o Grupo A do Estadual, com 26 pontos conquistados. O Bugre, por sua vez, está eliminado. O time campineiro ficou no terceiro lugar do Grupo B, com 13 pontos.

O adversário do Corinthians nas quartas de final será o Mirassol, segundo colocado da chave com 16 pontos. A data do duelo será definida no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira.