Com lesão de Brazão, João Paulo deve voltar a jogar pelo Santos após nove meses

O Santos terá uma novidade na partida contra a Inter de Limeira, neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O goleiro João Paulo deve ser titular na vaga de Gabriel Brazão, que apresentou um quadro de lombalgia.

Caso seja o escolhido pelo técnico Pedro Caixinha, o camisa 34 encerrará um jejum de nove meses. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 24 de maio de 2024, na derrota de 2 a 1 do Peixe para o América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, João Paulo teve que sair de campo aos 19 minutos do primeiro tempo, após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo.