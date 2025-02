CEO da Portuguesa valoriza campanha no Paulistão e promete mais para 2025: "Primeira jornada de muitas"

"Eu sei que é pouco perto da história e tradição da Portuguesa ou daquilo que pretendemos alcançar como SAF, mas não podemos ignorar o contexto. Trocar um técnico já causa impacto, planejar um novo elenco muito mais. O que dizer, então, de montar um clube do zero? Foi o que fizemos aqui em tempo recorde", pontuou.

"Apenas 47 dias separam a assinatura do contrato que transformou a Portuguesa em uma Sociedade Anônima do Futebol da estreia no Campeonato Paulista. Nesse período contratamos 18 jogadores, montamos um novo elenco e melhoramos a estrutura do nosso departamento de futebol. Mas a Portuguesa SAF não se resume a isso. É uma empresa que começou do zero, mas já nasceu grande, com centenas de funcionários, milhares de torcedores e R$550 milhões em dívidas", completou.

Fora do Estadual, a Portuguesa volta as suas atenções para a Copa do Brasil. A Lusa recebe o Botafogo-PB nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela primeira fase.

"Essa foi apenas a primeira jornada de muitas que faremos juntos. Na quinta-feira teremos o nosso retorno à Copa do Brasil depois de tantos anos. E daqui a pouco a Série D do Campeonato Brasileiro. E eu nunca escondi, desde o início do projeto, que o nosso grande objetivo em 2025 é conquistar o acesso", declarou Bourgeois.

"Vamos potencializar os acertos que tivemos até aqui e, principalmente, aprender com os erros que foram cometidos. É assim que se evolui, e é assim que recolocaremos a Lusa no seu lugar de direito.", finalizou.