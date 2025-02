Campeonato Paulista 2025: veja classificados, rebaixados e confrontos das quartas de final

Chegou ao fim a primeira fase do Campeonato Paulista de 2025. Neste domingo, 16 times entraram em campo de maneira simultânea pela última rodada do Estadual. Oito equipes se classificaram às quartas de final, enquanto seis se despediram da competição. Já as outras duas restantes foram rebaixadas à Série A2.

As últimas três vagas do mata-mata ficaram com Palmeiras, Santos e Red Bull Bragantino, que se juntaram a Corinthians, Mirassol, Novorizontino, São Paulo e São Bernardo entre os classificados.

Os confrontos das quartas de final do Paulistão, portanto, são (os times à esquerda jogam como mandantes): Corinthians x Mirassol, Santos x Red Bull Bragantino, São Paulo x Novorizontino e São Bernardo x Palmeiras.