Caixinha desaprova atuação do Santos em vitória e fez balanço da 1ª fase do Paulista

Com o triunfo, o Peixe encerrou a primeira fase do Paulistão na liderança do Grupo B, com 18 pontos. Red Bull Bragantino, com 17, ficou em segundo e também avançou. Guarani e Portuguesa, ambos com 13, fecharam a chave.

Caixinha fez um balanço sobre a campanha do Alvinegro Praiano até o momento. São cinco vitórias, três empates e quatro derrotas em 12 partidas, além de 20 gols marcados e 14 sofridos.

"Eu vivenciei esse modelo de jogo no México pela primeira vez. Normalmente as equipes que chegavam com esses tipos de vitórias eram as que chegavam bem, com confiança. Passamos por diferentes alterações e situações. Tivemos muito altos e baixos. Tivemos um elenco e depois outro. Tivemos um grupo onde tinham diferentes ritmo. Hoje muitos já encontraram um ritmo mais próximo entre todos. O mais importante é a consolidação do processo", analisou.

"O que fizemos no jogo anterior (Noroeste) foi o melhor, da forma como atacamos, teve opções por dentro e por fora. Foi uma equipe sempre curta e compacta, defendendo para frente, com uma reação incrível. Esse é o Santos que queremos e vamos trabalhar nesta semana. O Santos tem que ter essa regularidade. Terminar com três vitórias seguidas é importante. Isso traz confiança. Queremos capitalizar isso para o próximo jogo", finalizou.

Nas quartas de final, portanto, o Santos recebe o Red Bull Bragantino. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu a data do confronto. A decisão deve ser tomada nesta segunda-feira.