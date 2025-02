Caixinha chama Neymar de "gênio" e quer ajudar astro na "causa Seleção"

Caixinha, inclusive, comparou a situação de Neymar com a de Lionel Messi, que conquistou o Mundial pela Argentina em 2022 após ser abraçado pelo seu país.

"A Argentina fez isso com o Messi. O Brasil deve fazer isso com o Neymar. Nossa responsabilidade é ajudar ele crescer, que ele sinta confiança, alegria, que queria jogar e desequilibrar. Se encontrar aqui, vai encontrar na Seleção. As coisas podem acontecer", completou.

Desde que retornou ao Brasil, o jogador de 33 anos soma seis partidas, com dois gols e três assistências. Neste domingo, ele completou 90 minutos em campo pela primeira vez.

"O Neymar não jogava 90 minutos há muito tempo. Era importante que tivesse essa parte em termos de minutagem, daquilo que foi o crescimento. No último jogo saiu de forma mais prematura. Fez um gol e deu duas assistências. Sempre muito importante. É um jogador de muita qualidade, seja com bola em jogo ou em bola parada", finalizou.

Com o triunfo sobre a Inter de Limeira, o Santos encerrou a primeira fase do Paulistão na liderança do Grupo B, com 18 pontos. Red Bull Bragantino, com 17, ficou em segundo e também avançou. Guarani e Portuguesa, ambos com 13, fecharam a chave.

Nas quartas de final, portanto, o Peixe recebe o Red Bull Bragantino. A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu a data do confronto. A decisão deve ser tomada nesta segunda-feira.