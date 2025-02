Brasil x Colômbia: Venda de ingressos começa nesta segunda-feira

A venda de ingressos para o confronto entre Brasil e Colômbia no Mané Garrincha começa nesta segunda-feira, a partir das 12h (de Brasília). O duelo, válido pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, acontece no dia 20 de março, às 21h45.

Cerca de 70 mil ingressos serão disponibilizados para a partida, com valores a partir de R$ 90. As compras poderão ser realizadas na bilheteria física do estádio ou online, pela Bilheteria Digital.