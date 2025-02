Bayern de Munique goleia Frankfurt e emenda nono jogo seguido sem perder no Alemão

Neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebeu o Eintracht Frankfurt na Allianz Arena e goleou por 4 a 0. Os tentos foram marcados por Michael Olise, Hiroki Ito, Jamal Musiala e Gnabry.

Com o resultado positivo, a equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany, líder da competição, alcançou 58 pontos e manteve a diferença de oito para o Bayer Leverkusen, que também triunfou na rodada. Do outro lado, o Frankfurt ficou estacionado em terceiro, com os mesmos 42 somados.

O Bayern retorna aos gramados na próxima sexta-feira, contra o Stuttgart, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Mercedes-Benz Arena. Já o Frankfurt encara o Bayer Leverkusen no próximo sábado, também pela 24ª rodada da competição. Desta vez a partida acontece às 14h30, no Deutsche Bank Park.