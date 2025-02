Autor do gol da classificação do Palmeiras, Allan vibra, mas já volta foco para o mata-mata do Paulista

Com o triunfo, o Alviverde chegou aos 23 pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo D, agora atrás do líder São Bernardo apenas por critérios de desempate, e carimbou seu passaporte ao mata-mata do Estadual.

Para se classificar, a equipe comandada por Abel Ferreira também precisou contar com o tropeço da Ponte Preta, que perdeu para o RB Bragantino, permaneceu com 22 somados e caiu para a terceira posição da chave. Do outro lado, o Mirassol ficou com 16 unidades, na segunda colocação do Grupo A.