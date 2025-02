Atletismo do Brasil estreia no Sul-Americano Indoor com três medalhas de ouro

O Atletismo Brasil estreou na temporada internacional neste sábado no Campeonato Sul-Americano Indoor, no Estádio Municipal de Cochabamba, na Bolívia, com três medalhas de ouro, com Thiago do Rosário André, nos 1.500 m, Ana Carolina Azevedo, nos 60 m (7.16) e Tamara Alexandrino de Sousa, no pentatlo (3.791 pontos). O Atletismo Brasil fechou a jornada com 9 medalhas (três de ouro, três de prata e três de bronze) e recorde do Campeonato de Thiago André.

A competição ainda tem mais duas etapas neste domingo. O público e os fãs do atletismo podem acompanhar ao vivo na TV Atletismo Brasil, com narração e comentários em português. No Sul-Americano, estão em jogo índices para o Mundial Indoor de Nanjing, China, de 21 a 23 de março, e pontos no Ranking Mundial da World Athletics para a temporada.