Após vitória do São Paulo, Zubeldía fala sobre as críticas que vinha recebendo: "São justas"

Neste domingo, o São Paulo bateu o São Bernardo, por 3 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio 1º de Maio. Após o apito final, o técnico Luis Zubeldía aproveitou para admitir que as críticas que recebeu nos últimos jogos foram justas.

"Às vezes as críticas não têm fundamento e às vezes têm. Preciso reconhecer que as críticas que recebi são justas, porque a equipe não estava funcionando bem. Nesses cinco jogos que não vencemos, a equipe não estava como deveria. As críticas foram corretas. A responsabilidade é 100% minha", disse Luis Zubeldía em entrevista coletiva.

Antes da vitória deste domingo, o São Paulo vinha de uma sequência de cinco partidas sem vencer, com três empates e duas derrotas no período. Além disso, o resultado diante do São Bernardo garantiu o Tricolor na liderança do grupo C, com 19 pontos, e o mando de campo nas quartas de final.