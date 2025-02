Após classificação, Abel justifica rodízio no elenco do Palmeiras e critica regulamento do Paulista

Neste domingo, em confronto válido pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras visitou o Mirassol no Maião, venceu por 3 a 2 e se classificou para as quartas de final. Na entrevista pós-jogo, o técnico Abel Ferreira justificou o rodízio que tem feito na equipe e criticou o regulamento da competição.

"Decidimos dividir o grupo neste campeonato. Mesmo assim, não deu para evitar lesões, cinco lesionados, mais uma agora (Piquerez). Hoje jogou uma dupla de zagueiros (Benedetti e Naves) que estavam mais preparados por causa dos três que já tinham jogado antes. Pegaram o Benedetti, que ainda tem idade de equipe B, e ele teve que jogar um jogo decisivo", declarou.

No momento, o elenco alviverde possui seis atletas lesionados em seu elenco, são eles: o zagueiro Gustavo Gómez (coxa esquerda), o lateral esquerdo Piquerez (coxa direita), o meia Mauricio (cirurgia no ombro direito) e os atacantes Felipe Anderson (transição física), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).