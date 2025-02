Veja os números de Micael, novo zagueiro do Palmeiras, em seu ex-clube

O defensor passou pelas categorias de base da Inter de Limeira e do Atlético-MG. Ele, entretanto, fez sua estreia no futebol profissional com a camisa do Independente de Limeira. Foram, ao todo, 14 partidas disputadas pelo time do interior paulista.

Micael realizou apenas dois jogos como atleta profissional do Galo. Ele, então, foi emprestado ao Houston Dynamo, onde ganhou sequência e foi adquirido por R$ 2,6 milhões.

O Alviverde ainda tem outros alvos no mercado da bola. O clube procura um camisa 9 e mira Vitor Roque, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Real Betis, da Espanha.

Além de Micael, a equipe, até o momento, trouxe quatro reforços para esta temporada: o zagueiro Bruno Fuchs, o volante Emiliano Martínez e os atacantes Facundo Torres e Paulinho. O último, entretanto, está lesionado e ainda não fez sua estreia. Ele deve ficar à disposição de Abel Ferreira somente a partir de abril.