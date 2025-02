Vasco x Botafogo: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Carioca

Vindo de uma derrota de 2 a 0 para o Flamengo, o Vasco soma 14 pontos. Empatado em saldo de gols e pontos com o Fluminense, o Cruzmaltino tem que ganhar o jogo por uma diferença de gols superior a um eventual triunfo do Tricolor em jogo disputado com o Bangu, no mesmo horário. Um triunfo simples serve aos vascaínos se o Madureira, que soma 15 pontos, tropeçar, também no mesmo horário, contra o Nova Iguaçu.

O Botafogo, que perdeu no meio de semana para o Racing por 2 a 0 na Argentina, pelo duelo de ida da final da Recopa Sul-Americana, tem tarefa mais complicada. Com 13 pontos, precisa vencer e torcer por um tropeço do Fluminense ou uma derrota do Madureira.

Fábio Carille, técnico do Vasco, entende que sua equipe deve se concentrar em ganhar o jogo.

"Nós precisamos fazer a nossa parte e ganhar o jogo. Saldo de gols é importante, mas a prioridade é vencer", disse o treinador.

Já pelo lado do Botafogo, o técnico Cláudio Caçapa quer a evolução do seu time.

"Temos que voltar a jogar aquilo que podemos entregar o mais rapidamente possível, pois logicamente também queremos agilizar o processo", disse ele.