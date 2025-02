Vasco encerra preparação para clássico contra o Botafogo pelo Carioca

Por outro lado, Rayan retornou do Sul-Americano sub-20 nesta semana. Assim, o atleta fica à disposição do comandante.

O Vasco se encontra na quarta colocação, com os mesmos 14 pontos do Fluminense, que aparece logo atrás. Para avançar à semifinal da competição, terá que vencer e marcar mais gols que o Tricolor carioca em caso de triunfo do rival sobre o Bangu.

A partida diante do Botafogo acontece às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário.