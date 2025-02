Tiquinho pede concentração ao Santos para garantir classificação às quartas do Paulista

Contratado nesta temporada, Tiquinho vem de uma boa exibição na vitória de 3 a 0 sobre o Noroeste. Na Vila Belmiro, o centroavante marcou um gol e deu uma assistência.

No momento, o Santos está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.