Thiago André leva primeiro ouro do Brasil no Sul-Americano Indoor

O Brasil comemorou a primeira medalha de ouro na 4ª edição do Campeonato Sul-Americano Indoor de atletismo, no Estádio Municipal de Cochabamba, Bolívia. Thiago do Rosário André foi o melhor na prova dos 1.500 m, com recorde do campeonato (3min50seg09).

Thiago do Rosário André já estava treinando na altitude há 30 dias e isso o ajudou - Cochabamba está a quase 2.600 m mais alta em relação ao nível do mar. "Eu já estava no país e mais adaptado. Corri muito concentrado. Aqui, o importante não era o tempo, mas sim ser o primeiro e somar pontos no Ranking Mundial. Quando regressar ao Brasil, acho que esse tempo indica que posso correr na casa dos 3min35, 3min34", disse Thiago, de 29 anos, que está no EC Pinheiros e treinando com Clodoaldo Lopes do Carmo, agradeceu ao apoio da noiva Valdileia Martins, do salto em altura.