Abel deve escalar dupla inédita na zaga para 'final' contra o Mirassol

O técnico Abel Ferreira terá uma dor de cabeça para escalar o setor defensivo do Palmeiras para o duelo decisivo contra o Mirassol, que acontece neste domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista. Sem os titulares da posição, o Verdão deve ir a campo com uma dupla inédita.

Quem deve formar a dupla de zaga é Benedetti e Naves, ambos formados nas categorias de base do Alviverde. O primeiro, inclusive, faz apenas parte do grupo de apoio, que conta com atletas que ainda podem atuar pelo sub-20, mas que frequentemente estão à disposição do time profissional.

O Palmeiras perdeu Gustavo Gómez, por lesão, no último domingo, após empate sem gols com o São Paulo, no Allianz Parque. Na ocasião, o capitão deixou o campo antes do fim do segundo tempo e após exames teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.