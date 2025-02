Sebastian Baez vence Carabelli e retorna à final do Rio Open

Sebastian Baez terá neste domingo a oportunidade de buscar o segundo título seguido da chave de simples do Rio Open. Neste sábado, o argentino, atual campeão do evento, passou pela semifinal e carimbou seu passaporte para a decisão no Jockey Club Brasileiro.

Diante do compatriota Camilo Ugo Carabelli, Baez precisou se superar neste sábado. Após perder o primeiro set, ele conseguiu a virada e fechou a partida em 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/1 e 6/1, em 1h45.

Na final deste domingo, Baez irá enfrentar o vencedor do duelo entre o argentino Francisco Comesana e o francês Alexandre Muller.