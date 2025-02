São Paulo tenta reverter status de 'mau visitante' para vencer São Bernardo longe do Morumbis

Neste fim de semana, a primeira fase do Campeonato Paulista chega ao fim. Em confronto válido pela 12ª e última rodada do Estadual, o São Paulo visita o São Bernardo, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Estádio Municipal 1º de Maio.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o São Paulo tem um último objetivo nessa fase de grupos: confirmar a liderança da chave C. Para isso, o Tricolor precisa vencer o São Bernardo, o que garante que a equipe fique em primeiro sem depender de outros resultados.

No entanto, o São Paulo sabe que não terá vida fácil pela frente. Além do São Bernardo deter o posto de vice-líder da classificação geral, o Tricolor também esbarra em si mesmo, visto que tem enfrentado dificuldades para vencer longe do Morumbis neste início de temporada.