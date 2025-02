São Paulo encerra preparação para visitar o São Bernardo pelo Paulista; veja provável escalaçã

O São Paulo finalizou, neste sábado, sua preparação para visitar o São Bernardo, no CT da Barra Funda. A partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio 1ª de Maio.

Sob o comando do treinador Luis Zubeldía e sua comissão, os jogadores participaram de trabalho tático de onze contra onze, em toda a extensão do gramado. Em seguida, o elenco realizou um ensaio de bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, alguns atletas repetiram cobranças de falta e finalizações.

A novidade ficou por conta do volante Luiz Gustavo, que avançou na recuperação de sua fratura em um dos dedos do pé esquerdo, sofrida ainda no mês de janeiro. O jogador correu no gramado sob a supervisão da fisioterapia do clube.