São Bernardo x São Paulo: veja informações e prováveis escalações da partida pelo Paulistão

Do outro lado, o São Bernardo faz uma boa campanha no Paulista e tem se sobressaído no grupo do Palmeiras. O Bernô tem três pontos a mais que o Verdão e ainda é vice-líder da classificação geral no Paulista, ficando atrás apenas do Corinthians (26 pontos).

Até o momento, o São Bernardo soma sete vitórias, dois empates e duas derrotas em 11 jogos disputados. Na última quinta-feira, a equipe buscou o empate em 1 a 1 no fim do duelo contra Portuguesa e garantiu a vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência.

O técnico Ricardo Catalá vive um dilema: poupar ou não seus principais jogadores para o mata-mata. O São Bernardo já está classificado, mas ainda não tem garantido o primeiro lugar do grupo. A liderança da chave garante que a equipe possa decidir as quartas de final em casa.

Para a partida, o treinador terá o retorno do lateral esquerdo Pará, que cumpriu suspensão no empate contra a Portuguesa na última quinta-feira.

FICHA TÉCNICA



SÃO BERNARDO X SÃO PAULO