Saiba do que o São Paulo precisa para ser líder do grupo e decidir as quartas do Paulista em casa

A fase de grupos do Campeonato Paulista chega ao fim neste domingo. A uma rodada do encerramento da primeira fase, muita coisa ainda está em jogo, e para o São Paulo isso não é diferente.

É fato que o Tricolor já está garantido no mata-mata do Estadual. Contudo, com a derrota para a Ponte Preta na última quarta-feira, o que ainda está aberto no Grupo C é a classificação final. E os comandados de Luis Zubeldía entram em campo no domingo para confirmar a liderança da chave.

Ser líder do grupo no Paulista garanta que o time possa decidir as quartas de final em casa. Assim, o São Paulo quer fechar a primeira fase como primeiro colocado para ter a oportunidade de disputar a partida decisiva no Morumbis, contando com o apoio de seu torcedor.