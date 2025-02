Romário torce por Neymar no Santos e diz: "Futebol brasileiro é muito mais difícil do que europeu"

Tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Romário opinou sobre a volta de Neymar ao Santos. O ex-jogador não escondeu a sua torcida para que o meia-atacante brilhe com a camisa alvinegra e destacou a dificuldade do futebol brasileiro.

"Uma escolha de coração. Com certeza foi isso. Eu vou ser bem sincero com vocês. Jogar no futebol brasileiro é muito mais difícil do que jogar no futebol europeu. São seis meses que ele vai ficar no Santos. A gente tem que torcer para que tudo dê certo", disse ao Domingo Espetacular, da TV Record.

Revelado pelo Vasco, Romário se destacou no futebol europeu com as camisas do PSV, da Holanda, e Barcelona, da Espanha.