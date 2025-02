Reforço do Vasco, atacante português Nuno Moreira chega ao Rio de Janeiro

Ainda no aeroporto, Nuno Moreira falou com a imprensa: "O que posso dizer para os torcedores é que vou dar em campo. Foi assim que fui criado pelos meus pais. O resto é com o trabalho. Estou muito contente de estar aqui. O Vasco realmente é um clube grande", disse.

Nuno Moreira será anunciado oficialmente pelo Vasco nos próximos dias. O atacante português foi revelado pelo Sporting em 2020 e, após passagem pelo Vizela, estava no Casa Pia, desde 2024. Em sua última equipe, Nuno teve sua melhor fase da carreira. Ele entrou em campo 38 vezes e marcou 11 gols, além de contribuir com sete assistências.

O jogador chega na equipe de Fábio Carille para disputar posição com Jean Meneses e os reforços David e Benjamín Garré. Além de jogar pelas pontas, Nuno Moreira consegue atuar em todos os setores do campo de ataque.