'Questão de horas', diz jornal espanhol sobre ida de Vitor Roque ao Palmeiras

Conforme publicado inicialmente pelo Nosso Palestra, o Palmeiras pretende realizar uma oferta de 24 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões). O Verdão tenta contratá-lo ainda nesta janela de transferências, que abriu no dia 3 de janeiro e se encerra no dia 28 de fevereiro. A Gazeta Esportiva apurou que, no momento, ainda não há nada concreto.

Na atual temporada, Vitor Roque marcou sete gols em 32 jogos. A última vez que o atacante foi às redes aconteceu no dia 15 de janeiro, quando marcou, de pênalti, o único gol do Real Betis contra o Barcelona, na goleada de 5 a 1 sofrida em uma partida do Campeonato Espanhol.

Nesta temporada, o Palmeiras acertou as contratações dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael, do meio-campista Emiliano Martínez e dos atacantes Facundo Torres e Paulinho. Principal reforço, o jogador que veio do Atlético-MG ainda está em recuperação de uma cirurgia na perna direita.

No último domingo (16), após o empate contra o São Paulo, a torcida protestou no Allianz Parque contra Leila Pereira e Anderson Barros. Em seguida, o técnico Abel Ferreira admitiu que "faltam peças" no elenco, algo que o Palmeiras trabalha para suprir, de acordo com a presidente.