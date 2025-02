Jogo de volta do Corinthians pela Libertadores terá arbitragem colombiana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou a escala de arbitragem dos jogos de volta da segunda fase (preliminar) da Libertadores da América. Para o encontro entre Corinthians e Universidad Central, da Venezuela, o escolhido foi o colombiano Wilmar Roldán.

Aos 45 anos, o árbitro é um velho conhecido do futebol sul-americano. Além de Libertadores, já comandou duelos de Copa do Mundo, Copa América, Copa das Confederações e Olimpíadas. Experiência não lhe falta nos gramados.

Roldán tem sido usado pela Conmebol com frequência em partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele já trabalhou em cinco jogos da atual edição do torneio, incluindo o clássico entre Argentina e Uruguai.