Quem será o árbitro do jogo do Bahia na Libertadores? Conmebol define nome

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou a escala de arbitragem dos jogos de volta da segunda fase (preliminar) da Libertadores da América. Para o encontro entre Bahia e The Strongest, da Bolívia, o escolhido foi o colombiano Carlos Betancur.

Aos 43 anos, o árbitro é conhecido por ter um estilo disciplinador, sem economizar na distribuição de cartões. Neste ano, trabalhou em três partidas no futebol colombiano, punindo dez atletas com amarela e um com vermelho.