Palmeiras chega a Mirassol para confronto decisivo pelo Paulistão

Na noite deste sábado, com a calorosa recepção de um grupo de torcedores, a delegação do Palmeiras chegou a Mirassol para a disputa da 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Todas as partidas ocorrem simultaneamente, neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília).

Na última quinta, o Verdão venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, no Allianz Parque. O resultado manteve a equipe viva na busca pela classificação. No momento, o Alviverde ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. O São Bernardo, líder, com 23, já está classificado.