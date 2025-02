Palmeiras anuncia a contratação do zagueiro Micael por cinco temporadas

Neste sábado, o Palmeiras anunciou a contratação do zagueiro Micael. O atleta, que estava no Houston Dynamo, dos Estados Unidos, assinou vínculo com o Verdão até o fim de 2029.

O defensor passou pelas categorias de base da Inter de Limeira e do Atlético-MG. Ele, entretanto, fez sua estreia no futebol profissional com a camisa do Independente de Limeira. Foram, ao todo, 14 partidas disputadas pelo time do interior paulista.

Micael realizou apenas dois jogos como atleta profissional do Galo. Ele, então, foi emprestado ao Houston Dynamo, onde ganhou sequência e foi adquirido por R$ 2,6 milhões.