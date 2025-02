Neymar celebra vitória contra Guilherme em rachão do Santos e tira onda

"Amado, esse primeiro é para dar confiança para ti e sua equipe, muito tempo sem fazer rachão. Mas agora em diante a história é outra. Tinha cada quati no meu time também (risos)", respondeu Guilherme.

Neymar retornou ao Alvinegro Praiano no final de janeiro. Até o momento, ele soma cinco partidas com a camisa alvinegra, além de um gol e uma assistência.

O meia-atacante está à disposição do técnico Pedro Caixinha para o duelo contra a Inter de Limeira, neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).

O Santos está na liderança do Grupo B do Estadual, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.