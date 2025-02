Mirassol x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da 12ª rodada do Paulistão

O Palmeiras ainda não tem seu futuro definido no Campeonato Paulista. A equipe comandada por Abel Ferreira entra em campo neste domingo, pela 12ª rodada da fase de grupos, contra o Mirassol, ainda tentando uma vaga no mata-mata do Estadual. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia.

A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Botafogo-SP, na última quinta-feira, por 3 a 1, no Allianz Parque. O resultado manteve o Verdão vivo na busca pela classificação. No momento, o clube ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. O São Bernardo, líder, com 23, já está classificado.

Dessa forma, para avançar, o Palmeiras precisa obrigatoriamente vencer o Mirassol e torcer por o empate ou derrota da Ponte, que enfrenta o Red Bull Bragantino, no mesmo dia e horário. Enquanto isso, o Leão já está classificado e é o segundo colocado do Grupo A, com 16 pontos, dez a menos que o Corinthians.