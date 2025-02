Melo e Matos buscam título inedito do Rio Open neste sábado

O título pode representar o primeiro de dupla 100% brasileira no Rio Open.

"Mantivemos a calma, fomos construindo o jogo com a energia da torcida, mudamos a estratégia e conseguimos a vitória. Muito feliz em estar nessa final com o Rafa. E agradeço desde já essa galera. Com essa energia toda da torcida, estamos na decisão", comemorou Melo.

"Para mim, é muito especial voltar a uma final aqui. Juntando, agora, a minha experiência com a energia do Rafa. Deve ser um jogo parecido com o de hoje. E quem sabe possamos levantar esse troféu com uma dupla 100% brasileira", completou.

É a final de número 77 de Melo, a quarta com Matos, em busca de seu 39º título, o segundo com o gaúcho e o primeiro no Rio. O mineiro chega a sua terceira decisão no Rio Open (vice no torneio em 2014, com o espanhol David Marrero, e em 2023, com o colombiano Juan Sebastian Cabal).

Já Matos tenta o bicampeonato (campeão no ano passado com o colombiano Nicolas Barrientos).