Maringá x Coritiba: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Paranaense

Neste sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, o Coritiba enfrenta o Maringá, às 16h (de Brasília), no Estádio Willie Davids. O jogo de volta será dia 9 de março, no Couto Pereira.

Na primeira fase do Estadual, o Maringá avançou como sexto colocado, com 16 pontos. Por sua vez, o Coritiba foi o terceiro lugar, com 20.

ONDE ASSISTIR