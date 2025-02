Manchester United busca empate contra o Everton pelo Inglês

? Manchester United (@ManUtd) February 22, 2025

Com o resultado, o United segue em 15º lugar, com 30 pontos. Já o Everton ocupa a 12ª posição, com 31.

O Manchester United volta a campo nesta quarta-feira, contra o Ipswich Town, às 16h30 (de Brasília), no Old Trafford. No mesmo dia e horário, o Everton enfrenta o Brentford, no Gtech Community Stadium. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada do Inglês.

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Após bate rebate na área, a bola sobrou para Beto, que fuzilou para o fundo das redes.

Já aos 33, Harrison recebeu na entrada da área e chutou para defesa de Onana. No rebote, Doucouré cabeceou e aumentou a vantagem no placar.