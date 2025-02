Jardim liga alerta no Cruzeiro após eliminação, pede reforços e diz contar com Matheus Pereira

A Raposa perdeu nos pênaltis para o América-MG, depois de empate de 1 a 1 no tempo normal, na Arena Independência, neste sábado.

O clube não contou com Matheus Pereira, que chegou a informar a comissão técnica que iria embora, mas as negociações travarem e o meia ficou. Jardim afirmou que cortou o jogador do clássico por conta desta questão extracampo, porém deixou claro que segue contando com ele.

"Na quarta-feira, eu me reuni com o Matheus Pereira, que disse que iria sair. Estava tudo resolvido e nos preparamos de outra forma para este jogo. Não é fácil envolver um jogador no jogo após ele resolver uma série de questões da viagem. Ele é um jogador importante do grupo. Só não esteve presente hoje por motivos externos. Achei que seria usar outros jogadores que estavam preparados para esse jogo. Confiamos no trabalho do Matheus Pereira", relatou.

Por fim, o comandante não escondeu a necessidade do Cruzeiro buscar novos jogadores no mercado. Ele apontou que existem dois setores carentes no momento.

"A direção sabe que podemos melhorar em alguns setores. Investimento ou não investimento às vezes não é sinônimo de ter bons jogadores. Podemos melhorar o elenco. A direção sabe minha opinião. Tem algumas peças que possam faltar de forma a tornar a equipe competitiva. Vamos tentar aproveitar esse período. Tem jogadores que podem fazer mais e melhor. Com essa parada, eles podem evoluir, aumentando nível de trabalho, confiança e técnica. Vamos tentar equilibrar o efetivo. Temos um ou dois espaços que precisamos de solução", finalizou.