Inter de Limeira x Santos: veja onde assistir ao jogo do Campeonato Paulista

Neste domingo, o Santos visita a Inter de Limeira em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).

O jogo terá transmissão da CazeTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV. Você também pode acompanhar todas as emoções do embate no lance a lance da Gazeta Esportiva.