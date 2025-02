Inter de Limeira x Santos: informações e prováveis escalações do jogo do Paulistão

O técnico Pedro Caixinha pode ganhar os reforços do meia Barreal e do atacante Willian. Ambos já treinam normalmente com o elenco e estão à disposição.

Em contrapartida, o goleiro Gabriel Brazão está com lombalgia e não viaja. Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito) completam a lista de baixas. Rollheiser e Deivid Washington ficam de foram pois não estão inscritos.

Do outro lado, a Inter de Limeira tenta escapar do rebaixamento. O clube está na lanterna do Grupo A e da classificação geral, com apenas sete pontos.

FICHA TÉCNICA



INTER DE LIMEIRA X SANTOS

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)