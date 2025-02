Guardiola exalta importância da Premier League e cita peso da maratona de jogos

PEP ? This period in the Premier League is now massively important for us. We need to try and qualify next season for [the Champions League]. pic.twitter.com/0gHHki7j0Y

? Manchester City (@ManCity) February 21, 2025

Além da competitividade na liga, Guardiola também respondeu sobre o calendário, ressaltou os problemas físicos da equipe e explicou algumas escolhas que teve na partida contra o Real Madrid, na última quinta-feira. "A intensidade com que vivemos em todas as semanas, as viagens, todo o calendário... Isso que me preocupa. Temos problemas físicos demais, mas posso afirmar que o De Bruyne não está lesionado. Não o coloquei contra o Real Madrid por uma decisão minha, ele está saudável", completou.

Problemas físicos