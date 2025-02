Grêmio x Juventude: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Gaúcho

Neste sábado, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o Juventude às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

O Grêmio chega para a partida motivado pelos recentes bons resultados. No entanto, no meio de semana, a equipe passou sufoco na Copa do Brasil ao avançar somente nos pênaltis contra o São Raimundo, de Roraima. Já o Juventude tenta mais uma vez acabar com a hegemonia da dupla Grenal no Estadual. Os visitantes miram um bom resultado para decidir a vaga para a decisão diante de sua torcida.