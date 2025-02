Grêmio bate Juventude e sai em vantagem nas semifinais do Gaúcho

Neste sábado, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebeu o Juventude em sua arena e venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Martin Braithwaite e Cristian Oliveira, enquanto Emerson Batalla descontou.

Com o resultado positivo, o tricolor gaúcho leva a vantagem do empate no confronto de volta para carimbar seu passaporte direto à final do torneio estadual. Em caso de derrota por um gol, a decisão vai para os pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor entre Internacional e Caxias. O novo duelo acontece no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

Os gols