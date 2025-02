Garro por Memphis: Fabinho Soldado explica troca da camisa 10 do Corinthians

"Não era uma questão fácil de resolver, mas a gente precisava encarar as dificuldades e os desafios. Eles conversaram, o Memphis fez questão de passar e o Garro entendeu. É claro que ele falou que não esperava isso. Mas entendeu a situação do clube. Eu sei que é uma situação delicada e que parece que foi muito maior do que se tornou, mas foi resolvida", emendou Fabinho.

O dirigente corintiano admitiu que não tem como fazer uma preparação para lidar com essa situação. "São decisões que você precisa tomar e conversar. Foi no momento certo? Poderia ter sido em outro momento? Sinceramente, toda a condução e a forma como finalizou, te digo que todos os departamentos trabalharam diretamente para isso. Não fiz e não faço nada sozinho. Tive tantas pessoas importantes que colaboraram e foram importantes nesse momento silencioso do CT", comentou Fabinho.